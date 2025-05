Sono tanti i voti alti per quel che concerne le pagelle di Barcellona-Inter secondo il Corriere dello Sport

Sono tanti i voti alti per quel che concerne le pagelle di Barcellona-Inter secondo il Corriere dello Sport. Il migliore in campo è Dumfries, voto 8: "Addenta la gara con una fuga sulla destra, per poi offrire un assist d’oro a Thuram. Imprendibile sui corner, si inventa una doppietta da attaccante puro. Affetta ripetutamente la difesa catalana. Quanto era mancato…".