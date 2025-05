"Quanto era mancato. Dopo 30 secondi crea la rete di Thuram , quindi in mezza rovesciata segna lo 0-2 e poi di testa piazza anche il 2-3. E nella ripresa sfonda finché ne ha. Monumentale", è questa la pagella di Tuttosport per Denzel Dumfries, autore di due gol e un assist nel 3-3 contro il Barcellona. Voto 8,5 per l'esterno nerazzurro, di gran lunga il migliore in campo.

Molto bene anche Thuram, voto 7, mentre sono da 6,5 Mkhitaryan e Bastoni così come Sommer tra i pali. Sufficienza (voto 6) a Bisseck, Acerbi, Barella e ai subentrati Frattesi, Carlos Augusto e Taremi mentre sono tre i bocciati. 5,5 per Lautaro: "Pronti via e di testa spizzica il pallone che porterà allo 0-1. Poi, però, manca in qualche sponda che avrebbe permesso ai suoi di ripartire. Al 43’ del primo tempo per una virata centrocampo si fa male alla coscia sinistra e si mette la mani in faccia. Rimane in campo per aiutare i compagni, ma all’intervallo rimane nello spogliatoio". Stesso voto per Calhanoglu: "Il più in ombra: non può dettare tempi, la sua è una partita di contenimento su Olmo e Pedri. Con l’angolo del momentaneo 2-3".