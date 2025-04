Su chi punta invece in casa bolognese come possibili match-winner?

«Dico Orsolini e Ndoye: in questo momento sono gli esterni più forti del campionato. Senza dimenticare Dominguez, che sta crescendo molto bene, e un talento come Odgaard, inventato a sorpresa trequartista da Italiano. Davanti il Bologna ha tanta qualità».

«Su questo tema con me sfondate una porta aperta. Lo svizzero viene poco considerato mediaticamente, ma ha da anni un rendimento elevatissimo. Sa impostare il gioco ed è reattivo tra i pali. Forse pecca solo sulle uscite non essendo altissimo, ma tanto l’Inter dietro è ben coperta sulle palle alte grazie a saltatori fortissimi».

«La ritengo l’operazione perfetta, non sarebbe affatto male vedere Gigio all’Inter. Sono andato a trovarlo a Parigi la settimana scorsa e in Francia è ormai un idolo. Gioca per una società incredibile e con tanti campioni. Secondo me resterà lì; perché al Psg è già al top e faranno di tutto per rinnovarlo».