Ecco i voti di Tuttosport in merito a Parma-Inter finita 2-2: i migliori in campo sono Darmian e Sommer

Il pareggio subito in rimonta col Parma lascia l'amaro in bocca all'Inter, che era in pieno controllo dopo il primo tempo. Le reti di Bernabe e Ondrejka hanno gelato i nerazzurri, che ora sono a +4 ma con una partita in più del Napoli.

Le pagelle di Tuttosport rispecchiano quella che è stata una partita sottotono per Lautaro e compagni. Due i migliori in campo: Sommer e Darmian, 7 per entrambi. "La parata su Bonny è una mezza prodezza, quella su Man è tutta intera. L’ultimo dei responsabili", il commento di Sommer. "Il più classico gol dell’ex, ma anche il filtrante che porta al raddoppio. Nella ripresa si accende la spia della riserva come per tutti", quello invece su Darmian.