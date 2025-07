"Al di là di due caratteri così diversi che sono fatti per essere complementari («Lauti dovrebbe ridere di più» «Lui forse ride troppo...» lo scambio di battute nelle interviste), può darsi che a Lautaro abbia dato fastidio il freno a mano tirato dal compagno. E che oltre che con Calha ce l’avesse anche con lui. Ma Marcus, come altri, a partire da Dumfries, pretende che «le cose di squadra restino dentro la squadra». Il Toro la mette giù sempre troppo dura e lo fa in pubblico? Mentre Marcus non ha la rabbia agonistica del campione? Una verità non esclude l’altra e non esclude certo che i due tornino ad andare d’accordo".