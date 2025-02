"L'ammissione fatta da Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta con la Juventus magari a qualcuno in società non sarà piaciuta ma ha fatto capire qual è il pensiero di molti all’interno dello spogliatoio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle parole di Mkhitaryan dopo il KO con la Juventus. L'armeno ha sottolineato come spesso le sconfitte in stagione siano arrivate per dei cali di tensione e di concentrazione.

"A essere narcisisti ci si scotta, nella vita e pure nello sport, difatti l’Inter ha regalato un tempo (il secondo e con esso il trofeo) al Milan in Supercoppa, un tempo - stavolta il primo - sempre al Milan nel derby di campionato, un tempo (il secondo - l’importante è saper differenziare...) alla Juve l’altra sera e, come se non bastasse, ha regalato una partita intera alla Fiorentina nel recupero di campionato. Blackout che mostrano come l’Inter - per dirla alla Conte - all’interno della partita non riesca a fiutare il pericolo. Oppure, ancora peggio, abbia scelto di concentrare ogni energia sulla campagna europea e viva il campionato come una pratica da poter svolgere azionando il pilota automatico, magari nella speranza di vincerlo ugualmente", aggiunge poi Tuttosport.