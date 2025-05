"Appare quasi impossibile che il Toro possa tornare a lavorare con continuità in gruppo questa settimana ed è più probabile che possa mettere nel mirino la trasferta di Como, in programma all’ultima di campionato, qualora il recupero proceda senza intoppi. Dopo la presenza in extremis contro il Barcellona nella semifinale, l’argentino ha fatto i conti con il riacutizzarsi dell'elongazione muscolare e non è ancora al meglio per lavorare con il resto dei compagni. L’attaccante vuole presentarsi a Monaco al 100 per cento".