"Che Pavard sia un vincente fatto e finito lo vedevi ieri in trincea, nel modo in cui aizzava la folle feroce e bagnata di San Siro, vista la pioggia obliqua. Ma anche negli interventi provvidenziali nelle mille volte in cui il pallone si è avvicinato a Sommer: una sua chiusura in spaccata sul compagno di nazionale Olise, ad esempio, ha quasi lo stesso peso specifico della capocciata del 2-1. Non bastasse, ci sono numeri testardi che lo accompagnano verso la semifinale: quella di ieri era la 50esima partita in Champions e, in questa cifra tonda, lui ne ha vinte la bellezza di 41. Non è banale, anzi è un record: nessun altro giocatore è arrivato a questa vetta nelle prime 50 nella competizione".