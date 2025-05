"L’ultimo ciak è proprio la finale di Champions, l’approdo decisivo per Simone Inzaghi, che poi sarebbe l’unico autorizzato a stare dietro alla macchina da presa. Per come si è messa la Serie A della sua squadra, appesa all’orgoglio sardo in trasferta a Napoli, è normale che il tecnico dirotti in parte i pensieri sul Psg. Non significa non tentare l’accoppiata di trofei Italia-Europa, ma i nerazzurri vogliono essere nel migliore assetto possibile soprattutto il 31 sera. Il campionato è nobile, va onorato fino alla fine nella speranza del miracolo, e può aiutare a prendere la rincorsa".