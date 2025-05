"E ora, dopo aver pareggiato con il Genoa e poi al Tardini 0-0, punto da brivido per il Parma che dovrà giocarsi la salvezza a Bergamo, il match point al Maradona: ufficiosamente giovedì o al massimo venerdì (oggi la decisione), contro il Cagliari già salvo, senza lo squalificato Conte in panchina. Serve la vittoria per non dipendere dall'altro spagnolo Fabregas. Una follia. Con un finale da perderci la testa: dopo il bis di Pedrito, Neres si guadagna un rigore cancellato dal Var per fallo precedente di Simeone, mentre a Milano, ancora il Var, cancella il 3-2 di Arnautovic. Era scritto nelle imponderabili stelle".