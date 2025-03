"Nel ping pong per lo scudetto oggi tocca al Napoli con la Fiorentina e nulla appare scontato. Ieri l’Inter si è fatta strattonare dal Monza ultimo in classifica e per la rimonta, sotto di 2 gol, ha avuto bisogno di cambiare marcia nella ripresa, dopo il primo tempo in folle, e dell’autogol decisivo di Kyriakopoulos, convalidato dalla goal line technology per pochi centimetri. Però il primo posto resta tale e dopo il 2-0 in casa del Feyenoord, doloroso parametro per i cugini milanisti scivolati contro la stessa avversaria, il derby minore, interpretato dalla favorita con iniziale eccesso di sicurezza, è finito secondo copione".