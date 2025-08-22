L'analisi del giornale nazionale sulla lotta per lo scudetto con la squadra di Conte ancora favorita dopo la vittoria della passata stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 21:46)

In un pezzo dedicato al campionato italiano si parla della lotta scudetto con l'arrivo della nuova stagione. La Stampa scrive: "Antonio Conte non si smentisce, respinge i favori del pronostico e le annesse pressioni, perpetua quel “nascondino” che impasta scaramanzia, scaltrezza, protezione. Sia chiaro, qualcosa di straordinario ha realizzato davvero, nessuno può negare che abbia anticipato tempi e valicato aspettative, ma la solidità, il gioco, la mentalità che ha saputo trasmettere assegnano al suo Napoli la pole".

La squadra partenopea resta la favorita anche se Conte spedisce ai mittenti le quote. Ma la sua squadra, che nella scorsa stagione ha vinto con un punto di distacco dall'Inter lo scudetto, è stata anche rinforzata.

E poi c'è l'Inter — Nello stesso articolo, proprio a proposito della squadra nerazzurra invece si legge: "Dietro i campioni, scalpita l’Inter di Cristian Chivu: il tecnico è una scommessa, non ha mai allenato una big e la conoscenza della Serie A si limita al Parma, però ben conosce l’ambiente e possiede Dna nerazzurro, il telaio è pressoché immutato e la competitività non si discute, perché un finale triste non può cancellare il rendimento di una squadra a lungo in lotta per conquistare il campionato e arrivata con merito in fondo alla Champions League. I big sono rimasti, Bonny porta nuova energia, la

frattura Calhanoglu-Lautaro è sanata, l’età media suggerisce sì un graduale svecchiamento ma non impone un’immediata rivoluzione, la candidatura di Lookman sembra decaduta ma il mercato

è lungo e le sorprese sempre possibili".

Il quotidiano torinese inserisce subito dopo la Juve e il Milan che nella passata stagione sono state escluse in fretta dalla lotta scudetto "e provano a rifarsi". La squadra bianconera punta sulla continuità, con l'innesto di David e il rientro di Bremer, sperando anche nella rinascita di Koopmeiners. Il Milan ha fatto un rimpasto, con Modric a fare da faro e Allegri come garanzia.

(Fonte: La Stampa)