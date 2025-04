Polverosi: “Arnautovic, assist alla Totti. Ma l’Inter in campionato è in una fase…”

"Allora è un vizio. Allora cari nerazzurri ce l’avete con voi stessi. L’Inter del campionato è in una fase di turbamento mentale, passa dalla certezza del suo gioco all’insicurezza della sua tenuta. Per sua fortuna ieri lo sbandamento è durato solo una decina di minuti. Partendo da un netto 2-0, aveva rischiato la rimonta con l’Udinese, l’ha subita a Parma e, per dieci minuti, ha temuto di nuovo la beffa da parte del Cagliari. Ancora 2-0 all’intervallo e ancora un gol preso all’inizio del secondo tempo, con una leggerezza non da grande squadra: Augello libero quando ha crossato, Piccoli ancora più libero in area quando ha girato di testa la palla del 2-1. Per quei dieci minuti, fino al 3-1 di Bisseck, l’Inter ha rivisto le streghe. E poi anche nel finale ha concesso qualcosa di troppo ai sardi"

"Da una parte si può pure capire la difficoltà della capolista. Negli ultimi 50 giorni, dal 22 febbraio fino a ieri pomeriggio, ha giocato 12 partite fra campionato, Coppa Italia e Champions League, una ogni 4 giorni e ne ha pareggiate solo due, col Napoli in campionato e col Milan in Coppa Italia. Tutte le altre le ha vinte. Se Conte, con quell’organico ristretto e impoverito nell’ultimo mercato, sta facendo qualcosa di straordinario con l’inseguimento ai nerazzurri, Inzaghi pure con i suoi allunghi in campionato e in Champions. Anche ieri ha cambiato la squadra (sei giocatori nuovi rispetto a Monaco), ma il prodotto, tolti quei 10 preoccupanti minuti, non è peggiorato. In campionato, almeno per una cinquantina di ore, l’Inter ha spinto il Napoli a -6; in Champions è in vantaggio di un gol sul Bayern che affronterà mercoledì a San Siro; in Coppa Italia è alla pari col Milan e si giocherà l’accesso alla finale nella gara di ritorno. È un cammino fantastico, può vincere tutto e ad ogni partita il traguardo trionfale si avvicina sempre un po’ di più, nonostante quei momenti di flessione, di scadimento mentale e, chissà, forse anche fisico. L’Inter finisce sempre col fiatone"