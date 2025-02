"La Procura Federale non ha ancora archiviato il caso della presunta espressione blasfema che Lautaro Martinez avrebbe pronunciato al termine della gara con la Juve e che il capitano dell’Inter, dopo la vittoria sul Genoa, ha seccamente smentito. Il procuratore Chinè ha chiesto di acquisire i filmati di tutte le telecamere a bordo campo, non solo le immagini andate già in onda, e aspetta ancora altro materiale. In ogni caso, in assenza di un audio non potrebbe procedere nei confronti del calciatore.