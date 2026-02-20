Il quotidiano dedica un articolo all'ultimo turno in CL delle italiane, tutte e tre a rischio eliminazione e parla dell'argentino che si è fatto male sul sintetico di Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 09:46)

Dopo l'andata dei play-off di Champions Juve, Atalanta e Inter sono a rischio eliminazione. "La squadra nerazzurra, perdendo 3-1 in Norvegia contro il Bodø/Glimt, si è condannata a dover battere i fulmini gialli martedì a San Siro con due reti di scarto, per portare la pratica ai supplementari. Nella stessa situazione è la formazione di Palladino, chiamata a ribaltare mercoledì alle 18.45, a Bergamo, il 2-0 subito a Dortmund dal Borussia. E nel match della sera la Juventus dovrà fare addirittura tre gol più del Galatasaray, dopo il 5-2 di Istanbul", spiega il quotidiano La Repubblica.

A Bodo si è anche fatto male Lautaro che oggi si sottoporrà a risonanza magnetica. "In attesa di un verdetto, è realistico che lo stop possa essere di almeno tre o quattro settimane. Non solo non potrà giocare a Milano la rivincita contro Hauge e compagni, questa volta su un campo vero, ma l'8 marzo è improbabile che sarà in campo nel derby con il Milan, ultima vera contendente per il titolo, anche perché sgravata fin dall'inizio dal peso delle partite in settimana".

"L'Inter, come alternative al proprio capitano, può contare su Thuram, Pio Esposito e Bonny, non per forza in quest'ordine gerarchico. Un trio che ha messo insieme, solo in serie A, sedici dei 60 gol nerazzurri", si legge a proposito di queste ore in casa Inter.

(Fonte: La Repubblica)