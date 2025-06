Le due punte restano un tratto distintivo di questa Inter, Lautaro e Thuram rimangono i due titolarissimi. Però ci saranno delle novità, alcune già osservate con risultati alterni contro Monterrey e Urawa Reds. È possibile che Chivu lavori a una coppia non più in linea, ma più verticale, con una delle mezzali più alta, quindi quasi ad affiancare la seconda punta per trasformare il 3-5-2 in un 3-4-2-1. La scelta di tenere in rosa Pio Esposito va anche in quella direzione, visto che l'Inter avrà in organico un centravanti d'area. Nell'ipotetico 3-4-2-1 oggi potrebbero giocare da "9" tre attaccanti, Lautaro, Thuram e Pio, mentre sarebbero tanti i profili che potrebbero disimpegnarsi alle spalle del centravanti.