Eliminati tre club inglesi, il PSG sfida l’Inter: un cammino di riscatto forgiato da Luis Enrique e dai giovani

Alessandro De Felice Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 13:32)

La stagione europea del Paris Saint-Germain ha preso la forma di un viaggio epico, quasi dantesco, in cui la squadra di Luis Enrique ha saputo trasformare le proprie sofferenze in un’opportunità di riscatto. Dall’inferno alla rinascita, manca solo l’ultimo passo per toccare le stelle.

Il PSG ha rischiato seriamente di uscire di scena già nella fase a gironi. Senza Mbappé e i suoi 44 gol, i parigini hanno dovuto affrontare la competizione senza i grandi nomi che avevano sempre caratterizzato la loro storia recente: Ibrahimovic, Messi, Neymar, Cavani, Beckham e Di Maria. Lucho Enrique ha ereditato un gruppo giovane, quasi anonimo, e ha saputo modellarlo con la sua filosofia di gioco, incentrata sul sacrificio del singolo in nome del collettivo.

Il percorso è iniziato con una vittoria fortuita contro il Girona, ma due settimane dopo è arrivata la doccia fredda: sconfitta netta contro l’Arsenal a Londra (2-0), mentre Dembélé restava in panchina per decisione tecnica. Da lì, la discesa negli inferi è stata rapida: pareggio con il PSV (1-1) e sconfitta bruciante contro l’Atletico Madrid al 93’ (1-2), con i tifosi che già rimpiangevano Mbappé. Nemmeno la vittoria sul modesto Salisburgo (0-3) a dicembre ha saputo riportare fiducia in una squadra in caduta.

Il momento della verità è arrivato il 22 gennaio. 25° posto in classifica, con la qualificazione appesa a un filo, il PSG ha sfidato un Manchester City in crisi, ma pur sempre campione d’Inghilterra. Sotto di due gol al 53’, la squadra ha trovato la forza per reagire: Dembélé, finalmente decisivo, ha aperto le danze e trascinato Neves, Barcola e Goncalo Ramos alla rimonta. Quel 4-2 è diventato la scintilla che ha trasformato un gruppo giovane e spaesato in una macchina da gol.

Superati gli spareggi con lo Stoccarda (1-4) e il Brest (0-3 e 7-0), il PSG ha poi eliminato anche tre club inglesi: Liverpool agli ottavi (vittoria ai rigori ad Anfield dopo l’1-0 di Dembélé), Aston Villa ai quarti (malgrado il 3-2 a Birmingham, dopo il 3-1 dell’andata) e infine l’Arsenal in semifinale, battuto in entrambi i match (0-1 e 2-1).

Oggi, il PSG non ha più fuoriclasse da copertina, ma un gruppo giovane e affiatato che vuole finalmente portare la Coppa nella capitale francese. A ogni gol, la Tour Eiffel scintillerà di luce, come ha deciso la sindaca. E nell’ultimo atto in Baviera, la squadra di Luis Enrique spera di completare la propria rinascita e di iscrivere il nome di Parigi tra le stelle del calcio europeo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)