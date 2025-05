"Lucho ci riprova con una squadra che ha rinunciato alle grandi stelle, puntando sul collettivo. La finale per il Psg arriva dopo un lungo percorso cadenzato da momenti difficili. A gennaio il club dell’emiro del Qatar era a un passo dall’eliminazione ed è rinato con una rimonta catartica sul Manchester City per poi spiccare il volo con i gol di Dembélé e le parate di Donnarumma, pronto a sfidare come il francese molti amici, nonostante la rivalità".