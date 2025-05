"Quanto costano? Il prezzo oscilla dai 70 ai 950 euro. I biglietti sono divisi in quattro categorie. La meno costosa è la “Fans First”, destinata ai tifosi di Inter e Psg. Il costo è – appunto – di 70 euro. Le altre tre, tutte aperte al pubblico si dividono in Categoria 1 (950 euro), Categoria 2 (650) e Categoria 3 (180). Il prezzo varia a seconda del settore nello stadio, ovviamente. Per le persone con disabilità è previsto un biglietto di 70 euro, identico alla tariffa “Fans First”. Questo include un secondo ticket gratuito per un accompagnatore. Ultimo appunto: i biglietti della finale saranno distribuiti tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente sia per Android sia per iPhone. Con l’app inoltre si può scaricare, conservare, trasferire o assegnare un biglietto a un ospite in qualsiasi momento. L’Inter e il Psg, infine, comunicheranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli riguardo i biglietti ed eventuali pacchetti comprendenti viaggio, alloggio e ingresso all’Allianz Arena. La previsione è che i tagliandi saranno polverizzati in pochissimo tempo. La Uefa, come detto, ne metterà a disposizione 18.000. La velocità sarà fondamentale. La fortuna, pure", spiega Gazzetta.