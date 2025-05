"Inzaghi chiede il controllo del pallone per non farsi schiacciare dal possesso palla esasperato dei francesi. Il Psg costruisce con un 3-2: se Hakimi spinge, Nuno Mendes aiuta Marquinhos e Pacho, con il compito di far arrivare rapidamente il pallone sui piedi di Fabian Ruiz e Joao Neves, preferibilmente senza passare troppo per Donnarumma. È in quel poligono che il pressing dell’Inter deve fare la differenza per rubare palla, poi toccherà a Calhanoglu sottrarsi alle contromisure di Lucho grazie alle rotazioni con Barella e Micki. Per tutto il resto c’è Lautaro".