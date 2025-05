Secondo le stime delle autorità bavaresi, saranno almeno trentamila i tifosi di Inter e Psg che tra oggi e domani invaderanno Monaco

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 11:02)

La febbre da finale è già esplosa. Secondo le stime delle autorità bavaresi, saranno almeno trentamila i tifosi di Inter e Paris Saint-Germain che tra oggi e domani invaderanno Monaco senza avere un biglietto per la finalissima di Champions League all’Allianz Arena.

"Fra chi resterà fuori, anche un migliaio di ultras per parte, abituati a fare cori e coreografie al Parco dei Principi e a San Siro, ma tagliati fuori dall’assegnazione dei 18mila tagliandi riservati a ciascuna delle due tifoserie. I gruppi della curva nord interista si sono presentati ieri alla Pinetina, con bandiere e striscioni, per protestare contro la decisione del club di non dare loro biglietti, privilegiando gli abbonati allo stadio da più di dieci anni. Una decisione suggerita dalla Procura di Milano, dopo che l’inchiesta “Doppia Curva” ha svelato pratiche criminali nella gestione dei biglietti da parte dei capi ultras per la finale di Istanbul del 2023", sottolinea Repubblica.

"Per la stessa ragione, si erano riuniti in presidio mercoledì sotto la sede del club, gridando «vergogna ». In tanti partiranno dall’Italia con auto e van, pur sapendo di non potere entrare all’Allianz Arena, e lo stesso faranno i duri del Psg, tifoseria particolarmente violenta, che tre settimane fa si sono fronteggiati nel centro di Parigi con i supporter dell’Aston Villa. Oggi Inter e Psg arriveranno a Monaco, per l’allenamento di vigilia allo stadio e per le conferenze stampa. Con le squadre, arriveranno le prime migliaia di tifosi".

"La polizia bavarese schiererà oltre 2.000 agenti, reclutati in ogni angolo del Land, affiancati da colleghi francesi e italiani esperti di dinamiche ultras. «Siamo ben preparati», assicura Thomas Schelshorn, portavoce della polizia locale, abituata a gestire grandi eventi sportivi e due settimane l’anno di Oktoberfest. Ancor più degli scontri nel centro città, preoccupa la possibilità che i tifosi esclusi possano tentare di forzare i cancelli allo stadio. Soprattutto chi è stato truffato con biglietti duplicati o non trasferibili, acquistati online dai bagarini a migliaia di euro".

"Secondo le informazioni della polizia francese, a Monaco sono attesi anche piccoli gruppi di sostenitori del Nizza, gemellati con i nerazzurri e in conflitto con i parigini. A questi potrebbero aggiungersi “cani sciolti” di tifoserie organizzate tedesche particolarmente calde, come Hansa e Dinamo Dresda, ma anche ultras di Napoli e Atalanta, tentati dalla possibilità di regolare in Germania conti aperti con gli interisti in Italia".

