Giornale – Psg, quanti problemi legali: il Qatar minaccia di ritirare i fondi

Il sogno del Qatar di conquistare la gloria calcistica attraverso il Paris Saint-Germain sembra essere giunto a un punto di crisi. Le recenti accuse legali contro il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, riguardano un presunto abuso di potere legato a uno scontro finanziario in Francia risalente al 2018. La procura francese sta indagando su Al-Khelaïfi per aver cercato di influenzare il voto di un fondo sovrano qatariota in favore del gruppo Lagardère, in cambio di una commissione. La situazione legale, unita ai problemi finanziari di altri club francesi, ha portato i qatarioti a valutare seriamente l'idea di ritirare i propri investimenti, non solo dal PSG ma anche dalla Francia in generale.

Nonostante gli investimenti enormi, la Ligue 1 non ha beneficiato del supporto qatariota come previsto, con il PSG che domina in Francia ma non riesce a vincere la Champions League. Inoltre, il club è più spesso protagonista nelle notizie per questioni legali, come il caso Mbappé, che per i suoi successi sportivi. La frustrazione della proprietà qatariota è evidente, e una fonte vicina al club afferma che la pazienza dei proprietari è ormai esaurita. "I qatarioti sono stufi di tutti questi abusi. False accuse, ricatti, critiche quotidiane, tutti i problemi in Francia sono colpa loro. Ne hanno abbastanza".