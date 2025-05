Prosegue la marcia di avvicinamento del Paris Saint-Germain verso la finale di Champions League. In vista del match contro l’Inter sembra esserci un solo dubbio di formazione per Luis Enrique, come scrive Tuttosport: “Il gruppo ha...

Fabio Alampi Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 13:16)

Prosegue la marcia di avvicinamento del Paris Saint-Germain verso la finale di Champions League. In vista del match contro l'Inter sembra esserci un solo dubbio di formazione per Luis Enrique, come scrive Tuttosport: "Il gruppo ha effettuato la sessione di allenamento di ieri col sorriso e con tutti gli effettivi. Khvicha Kvaratskhelia, che aveva sofferto di emicrania lo scorso weekend, è tornato a disposizione dell'asturiano. Persino Presnel Kimpembe si è ripreso e sarà della spedizione che partirà stamani per arrivare in Baviera e alloggiare all'Infinity Hotel & Conference Resort, situato a nord della città".

"Lucho non dovrebbe apportare modifiche particolari all'undici di partenza che sfiderà l'Inter, con l'unico dubbio in attacco su chi accompagnerà Ousmane Dembelé e lo stesso georgiano ex Napoli. Per il momento, da quanto trapela, Bradley Barcola sembra essere leggermente in vantaggio su Désiré Doué. Un segnale della possibile titolarità dell'ex giocatore dell'Olympique Lione è stata la sua presenza ieri ai microfoni dei media. Autore di due reti nella finale di Coppa di Francia vinta lo scorso weekend contro il Reims".