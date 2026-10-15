GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

IL QATAR SULL'INTER

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Qatar ha messo l'Inter nel mirino: ne è sicuro Il Messaggero, che spiega come un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani avrebbe preso contatto con Oaktree per sondare la possibilità di entrare nel capitale del club nerazzurro.

Si legge in merito: "Il fondo americano che controlla l'Inter dal 2024, interpellato dal Messaggero, non ha commentato l'indiscrezione e, da quanto trapela, i manager sarebbero molto soddisfatti dell'investimento sportivo. Tuttavia, l'ingresso nel capitale di un socio di minoranza permetterebbe a Oaktree di iniziare a dare un valore chiaro a una partecipazione che prima o poi dovrà essere dismessa. Di certo, negli Stati Uniti non hanno fretta a vendere i campioni d'Italia in carica.

Durante l'estate erano già circolate indiscrezioni su varie manifestazioni d'interesse da parte di fondi e family office, ma gli abboccamenti italiani e stranieri non sono mai sfociati in una vera trattativa. L'ingresso nella partita della famiglia Al Thani, adesso, potrebbe cambiare lo scenario. Anche perché, come raccontano dal Qatar, uno dei componenti della famiglia è grande tifoso dell'Inter: «Ogni volta che può - racconta un fonte - vola a Milano per sedersi in tribuna a San Siro».

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3