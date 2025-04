"La speranza del quinto club in Champions via ranking Uefa non è del tutto finita. Difficile, difficilissimo, ma l’Inter avanti e il Real Madrid ko hanno un po’ ridotto il distacco. L’Inghilterra ha ufficialmente conquistato il quinto club. La Spagna è seconda con 22,607, l’Italia terza con 20,750: un distacco di 1,857 che non può essere colmato oggi da Lazio e Athletic (Europa) e Fiorentina e Betis (Conference)".