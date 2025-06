In attesa di scendere in campo questa sera contro gli Urawa Red Diamonds, l'Inter in questi giorni ha lavorato sodo cercando di recuperare al massimo le energie.

Come scrive il Corriere della Sera, "Nel garage dell’Inter, al centro di allenamento dei Seahawks, squadra di football americano, si lavora per non perdere tutto quello di buono che c’è stato nell’era inzaghiana, ma anche per migliorare quello che è costato scudetto e Champions nell’ultimo mese. Non è questo il momento ideale della stagione per fare il lavoro duro, ma il nuovo preparatore Stefano Rapetti, già nell’Inter del Triplete, cerca di ridare un po’ di brillantezza a un corpo stanco nella testa e nelle gambe. Soprattutto nella preparazione di luglio-agosto ad Appiano torneranno di moda i lavori sulla forza, perché l’ultima stagione ha lasciato il segno sia per la tonante sconfitta con il Psg, ma anche per i tantissimi gol subiti dopo il minuto 70, frutto di un calo fisico e mentale evidente".