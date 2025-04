Buone notizie in casa Inter: Denzel Dumfries e Piotr Zielinski sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo, e sono quindi nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi per le prossime gare.

Contro la Roma, con ogni probabilità, partiranno dalla panchina, mentre resterà ancora ai box Marcus Thuram. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Buone notizie per Inzaghi in vista di questo delicatissimo finale di stagione: Dumfries e Zielinski sono finalmente recuperati. Ieri i due si sono allenati in gruppo e torneranno a disposizione per la sfida di domani alle 15 contro la Roma a San Siro. L'unico indisponibile, a questo punto, è Thuram, che proverà a esserci mercoledì sera a Barcellona".