"La proprietà rossonera non può non subire l’occhio vigile del prestatore che, a garanzia dell’esposizione, vanta il pegno sulle azioni del Milan e, non a caso, ha piazzato nel cda due suoi rappresentanti, uno dei quali (Gordon Singer) particolarmente ascoltato. Cardinale, peraltro, ha scelto la continuità manageriale nominando a.d. e cfo due ex dirigenti di Elliott, Furlani e Cocirio. La proprietà nerazzurra non deve dare conto a nessuno, non ha scadenze imposte da terzi e può gestire il piano di valorizzazione dell’asset su un orizzonte di medio-lungo periodo, chiaramente con l’obiettivo di estrarre il massimo possibile dall’Inter. RedBird e Oaktree, comunque, perseguono lo stesso fine: portare le società milanesi su un livello superiore, in modo da ricavare un ritorno dell’investimento. Il primo vanta competenze su sport, media e intrattenimento e su questo intreccio sta lavorando per far crescere i ricavi del Milan. Il secondo è specializzato nell’area “stressed-distressed” e sa bene come rendere le gestioni sostenibili".