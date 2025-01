«Ho 41 anni e ho segnato 105 gol in giro per l’Italia, ma ho ancora voglia di divertirmi in campo. L’ultima stagione ho giocato in Serie D (Real Casalnuovo, Campania) e la scorsa settimana sono ripartito dal Catona, squadra di Prima categoria calabrese». Reginaldo Ferreira da Silva, per tutti Reginaldo, continua la sua carriera da film. Dall’infanzia povera in Brasile alle mille avventure, calcistiche e sentimentali in Italia. L’attaccante di Jundiaì (San Paolo) ha fatto coppia in attacco con Marco Borriello e con Luca Toni e nella vita privata anche con l’ex Velina Elisabetta Canalis, è stato allenato da Antonio Conte, Cesare Prandelli ed Hector Cuper e ha fatto in tempo ad avere Silvio Berlusconi come presidente, al Monza.