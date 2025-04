La Repubblica – L’Inter resiste al vento e al Bayern e va in semifinale

"Ha saputo soffrire, contrattaccare, resistere. In una bellissima notte di brutto tempo, l’Inter si è presa la semifinale contro il Barcellona. Ha resistito a un Bayern arrembante, che ha colpito soprattutto dalle fasce, e a un vento bagnato, che ha picchiato da ogni parte, come un pugile scorretto, modificando la traiettoria dei palloni ma non la storia di questi quarti". Così Franco Vanni, su La Repubblica, racconta l'impresa dei quarti di Champions che ha impedito, per la prima volta nella storia, ai tedeschi di vincere a Milano in uno scontro contro i nerazzurri.

La pressione crea diamanti

"I bavaresi ci hanno provato. Druck macht Diamanten. La pressione crea diamanti. Al Bayern lo insegnano ai bambini, e si vede. Per un tempo intero hanno martellato incessantemente, occupando la metà campo interista e comprimendo i nerazzurri nella propria area, mentre la bufera depistava bei cross e raddrizzava traversoni svirgolati. L’Inter ha fatto quel che poteva, cioè pochissimo. Un’occasione di Thuram da due metri verso la mezz’ora e nulla più. Ma non è crollata. Nella ripresa la squadra di Inzaghi è partita forte e ha sfiorato un gol su calcio d’angolo. Un anticipo di quel che sarebbe successo. Prima è arrivata la rete di Kane, servito in area da Kimmich. Dopo sei minuti ha risposto Lautaro, che ha concluso in porta, di destro, un flipper nato da un corner di Dimarco. Tre minuti ed è stato Pavard, sempre su calcio d’angolo, a fare gol di testa alla sua ex squadra, che a modo suo lo ha amato ma non lo ha mai davvero capito, costringendolo a giocare terzino. Quando tutto sembrava finito, è arrivato il pari di Dier su cross di Gnabry, entrato, benissimo, per Sané. E lì sono cominciati venti interminabili minuti di assedio tedesco", il racconto della gara pareggiata dai nerazzurri ma che permette loro di passare ai quarti.