"Bisogna dimenticare il risultato d'andata, ma non la prestazione". Inzaghi lo ha ripetuto più volte, come un mantra, alla vigilia di Inter-Bayern Monaco. Cosa c'è dietro le sue parole? Lo spiega Repubblica in edicola questa mattina:

"Se c’è qualcosa che Inzaghi teme è invece la troppa fiducia. Per la gara d’andata, e lo ha detto. Per il fatto che la squadra nerazzurra non perde in casa in Champions da 14 partite. Tutto troppo perfetto. «Giochiamo contro la squadra più fortedel mondo, insieme al Real», ha ricordato, sottolineando che ha il monte stipendi più costoso del mondo.