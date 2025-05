Il focus dal quotidiano sulla vittoria incredibile dei nerazzurri contro i blaugrana che sarà ricordata per sempre

"I nerazzurri si prendono la finale dopo 210 minuti più recupero e 13 gol. Ne hanno fatto uno in più rispetto ai blaugrana, imponendo la razionalità del calcio verticale sulla religione del passaggio in più, in una disputa filosofica sul senso del gioco. La rete che vale la possibilità di giocarsi la coppa l’ha segnata Frattesi, subentrato e decisivo dopo nove minuti del primo tempo supplementare.