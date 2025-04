Il secondo lo ha segnato nel finale Frattesi, portando il risultato sul definitivo 2-1, dopo la rete di Müller, romantica e non inutile, visto che entrerà nella conta dei gol dopo il ritorno. «Fatto qualcosa di importante», ammette Inzaghi, «ma dovremo dare seguito a questa impresa a San Siro. Non abbiamo mai smesso a credere alla vittoria». I bavaresi all’Allianz Arena non perdevano in Champions da ventidue partite.