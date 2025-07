Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter è ormai più che in bilico. Non solo per le voci che continuano a susseguirsi da settimane ormai sul gradimento del Galatasaray, ma anche per quello che è accaduto nel post partita con il Fluminense. Sulle parole di Marotta, in particolare, torna l'edizione odierna di Repubblica. Si legge: