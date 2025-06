Il focus sul capitano nerazzurro che è leader e trascinatore in allenamento come in partita

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 16:16)

Il ruolo di leader tecnico e comportamentale gli calza a pennello. Lautaro Martinez non avverte la responsabilità come un peso, la indossa con enorme disinvoltura. Perché è un campione e ogni suo atteggiamento lo dimostra. Non solo in partita, ma anche in allenamento. Lo sottolinea La Repubblica in edicola stamattina:

"Uno che nel riscaldamento, quando Sommer gli para un tiro, calcia in porta la ribattuta. E che nelle partitelle in allenamento ha la stessa faccia che nei derby. Lautaro ha preso sul serio il compito e dà consigli a chi si trova nella condizione in cui era lui quando, diciannovenne, per un infortunio di Lisandro López ebbe l’occasione di mettersi in luce nel Racing.

A seguire l’argentino come i pulcini con l’anatra sono soprattutto tre ragazzi che giocano in attacco, tutti scesi in campo nelle prime due partite negli Stati Uniti e in competizione fra loro per un posto nella rosa della prossima stagione: oltre a Carboni, Sebastiano Esposito, che di anni ne ha quasi 23, e suo fratello Pio, classe 2005, il pupillo del tecnico".