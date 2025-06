L'Inter del prossimo anno prenderà forma anche in base alle indicazioni che arriveranno dagli Stati Uniti fino al termine dell'esperienza nerazzurra al Mondiale per club. Da un lato Chivu sta lavorando anche per capire cosa manca alla squadra, da reperire eventualmente sul mercato, dall'altro dovrà decidere su chi puntare tra quelli che ha già a disposizione. Quest'ultima valutazione riguarda in particolare l'attacco, come sottolinea Repubblica oggi.