Nel giorno di Inter-Cagliari, il Meazza aprirà presto i battenti. Non solo per la gara di oggi pomeriggio, ma anche per accogliere da stamattina la coppa del mondiale per club. Il trofeo sarà al centro di un talk organizzato per la stampa al mattino e poi a disposizione di alcuni tifosi, come sottolinea Repubblica: "Quando già conoscerà le proprie sorti in Coppa Italia, Serie A e Champions, l’Inter a giugno volerà negli Stati Uniti per l’ultimo torneo stagionale: la Coppa del mondo per club.