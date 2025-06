Due attaccanti di generazioni diverse hanno messo la firma sulla rimonta dell'Inter contro l'Urawa. Uno è il capitano, esempio e guida, l'altro un giovane che spera di poter crescere proprio sulle orme del suo compagno di squadra. Su loro due, ma non solo, si focalizza il pezzo di Repubblica in edicola stamattina:

"La fiaba del gigante e il bambino. Con la particolarità che il gigante non arriva al metro e ottanta, mentre il bambino è alto quattro dita in più. E a complicare la trama c’è il fatto che Cristian Chivu non abbia affidato alle cure di Lautaro solo il ventenne di Buenos Aires, ma tutti i ragazzi che ha cresciuto nelle giovanili e che si trova ad allenare in questa tournée americana.