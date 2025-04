Nerazzurri in Spagna contro la squadra in questo momento più in forma in Europa e con un attacco clamoroso

Potrebbe rivelarsi una vera e propria terapia del dolore Barcellona-Inter. I nerazzurri arrivano in catalogna nel momento peggiore della loro stagione e sperano che la grande sofferenza a cui sono pronti a sottoporsi possa portare un risultato inatteso a oggi. Si legge su Repubblica: "Che l’Inter nel secondo tempo abbia combinato qualcosa in più che nel primo è vero. Ma è impensabile che possa bastare per battere una squadra che segna in media tre reti a partita.

Dopo 53 gare ufficiali, il Barcellona è a quota 155 e rincorre i record di Guardiola del 2010/11. Una stagione che seguì quella del triplete nerazzurro, costruito in gran parte nella semifinale contro i blaugrana. Allora, a dare una mano all’Inter fu l’eruzione di un impronunciabile vulcano islandese, i cui fumi costrinsero i catalani a una trasferta in pullman. Quest’anno i sogni ditreble ormai sono svaniti. Ma almeno per la Champions, che già da sola non è un obiettivo da poco, potrebbe servire l’aiuto degli spiriti di Montjuïc".