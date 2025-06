"Chi ha recuperato, in vista della sfida di oggi, è Pio Esposito, che si giocherà con il fratello Sebastiano il posto da titolare al fianco di Lautaro, in attesa che rientri dall’infortunio Thuram. Dumfries si è allenato coi compagni. Ancora fuori Frattesi e Çalhanoglu, corteggiato dal Galatasaray. Dovrebbero esserci per la sfida al River Plate, nella notte italiana fra mercoledì e giovedì. Ma prima bisogna battere l’Urawa, che difende poco ma corre. Anche nella seconda metà di partita", scrive Repubblica.