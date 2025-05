Quando Lamine Yamal, questo Mozart che galleggia sull’erba ma che non vincerà la Champions, nasceva, Francesco Acerbi da Vizzolo Predabissi (esiste, non l’ha inventato Fellini) già aveva giocato in D e in C1. L’eroico stoccatore già alle prese con un cancro sconfitto (dopo una roba del genere, ti può far paura il Barcellona?), ha 19 anni, 5 mesi e 3 giorni più del meraviglioso bambino biondo, messo a nanna peraltro dopo Carosello, acerbo contro Acerbi, non poteva che finire così".