Marotta sa che Simone è gradito sia a Oaktree, felice per i ricavi di Champions e Mondiale per club, sia allo spogliatoio: lo scenario

La finale è un chiodo fisso, ma è impossibile in questi giorni non parlare del futuro della panchina dell'Inter.

Simone Inzaghi, come confermato da lui stesso ieri, ha offerte, e valuterà il tutto dopo Monaco. E l'Inter, come confermato da Repubblica, si sta cautelando in caso di addio: "Il tecnico più ambito su piazza è quello che solo un anno fa era indicato come causa dei mali della Juventus. Oggi tutti vogliono Allegri. Il Napoli lo ha scelto per affidargli l’eventuale successione di Conte, l’Inter pensa a lui in caso di addio di Inzaghi.