Repubblica – Italia-Germania, pagelle: spettacolo Barella, 6,5. Bastoni…

Nella sconfitta dell'Italia a San Siro contro la Germania, uno dei migliori in campo per gli azzurri è stato Nicolò Barella. Nelle pagelle di Repubblica, il centrocampista dell'Inter viene giudicato con un 6,5: "Per un tempo fa quel che vuole, come vuole, quando vuole. Uno spettacolo a cui San Siro è abituato. Poi cala".