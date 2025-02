Il giorno dopo Juve-Inter, nelle pagelle di Repubblica è Denzel Dumfries il migliore per i nerazzurri. Per l'olandese il voto è 7: "Gamba fresca, dopo lo stop per squalifica. Fa tutto tranne il gol. Sbaglia un colpo di testa facile, poi prende un palo". 5 invece per Lautaro: "Prima della partita la bolla come “non decisiva” e sembra non volerla decidere. Spreca lo sprecabile". 5 anche per Simone Inzaghi: "Prepara una partita seria, che si inceppa fra sviste ed errori individuali. Ma l’ingresso di Thuram dolorante è inspiegabile".