In totale fanno 10 titolari su 22 con in tasca il passaporto nazionale: oltre il 45 per cento, in controtendenza netta e non casuale rispetto alla media generale. Azzurri e nerazzurri hanno infatti puntato forte sulla filosofia autarchica in campo («Il nostro obiettivo principale è stato creare questo zoccolo duro», ha detto di recente Beppe Marotta) e pure in panchina, affidandosi rispettivamente ad Antonio Conte e Simone Inzaghi. Negli spogliatoi e in campo si comunica in madrelingua e ne beneficia — risultati alla mano — la chiarezza. È una bella notizia pure per la Nazionale di Luciano Spalletti, che avrà la possibilità di attingere da serbatoi con benzina tricolore".