"Vicine e lontane, come in un match race di vela. Il Napoli a tre giornate dalla fine del campionato è a +3 sull’Inter: un distacco in termini di punti relativamente ridotto e dunque non ancora incolmabile, visto che rimangono da affrontare 270 minuti di mai banale navigazione. Ma le rotte della prima e della seconda della classifica si sono separate in maniera molto più vistosa: checché ne dicano con il loro proverbiale pragmatismo i numeri.