“Per vincere lo scudetto bisogna fare i conti con la Dea”. Il quotidiano La Repubblica non ha dubbi: c’è anche l’Atalanta di Gasperini in corsa per il titolo. I nerazzurri orobici vincono 5-0 ad Empoli con due gol di Lookman dopo il caso scoppiato in seguito al rigore fallito in Champions Leasgue e volano a -3 dall’Inter capolista e a -2 dal Napoli.