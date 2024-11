"Il Napoli, dunque, è squadra esperta quanto l’Inter e non è all’inizio di un nuovo percorso (come ad esempio è la Juventus), bensì è in ristrutturazione dopo un anno bucato. Sono cose diverse eppure guai a farlo notare a Conte, dirà che siamo noi a non capire nulla. Pazienza. È senz’altro più comodo sottolineare il decimo posto dello scorso anno piuttosto che il primo di quello precedente".