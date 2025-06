Solo nell’ultima settimana tutti, dirigenti compresi, hanno capito che le voci in arrivo dall’Arabia non erano figlie del gossip ma avevano basi molto solide

Simone Inzaghi è stato ufficializzato nella serata di ieri come nuovo allenatore dell'Al Hilal. E spunta un retroscena sul suo accordo con il club arabo raccontato oggi dal Quotidiano Sportivo: " La decisione di Inzaghi di andar via, presa da tempo con la speranza di portarsi dietro i “fedelissimi“ Bastoni e Barella, ha sicuramente sorpreso i piani alti di Viale della Liberazione .

Perché solo nell’ultima settimana tutti, dirigenti compresi, hanno capito che le voci in arrivo dall’Arabia non erano figlie del gossip ma avevano basi molto solide. Tanto più che l’intermediario della trattativa con l’Al-Hilal era Tommaso Inzaghi (figlio di Simone e della prima moglie Alessia Marcuzzi) e l’ormai ex tecnico nerazzurro già da qualche giorno aveva organizzato il trasloco come confermato da autorevoli vicini di casa “rossoneri“ che abitano nello stesso lussuoso condominio fra Brera e il “Bosco Verticale“".