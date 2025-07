Tutto deve essere superato per il bene dell’Inter e poter ripartire a fine mese con uno spirito diverso e non in una Pinetina formato... saloon

La bomba è scoppiata, ora starà alla dirigenza ricomporre i pezzi: l'Inter, dopo lo sfogo di Lautaro Martinez e le risposte social di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram è ora divisa in modo importante. Lo riporta oggi anche Tuttosport: "L’Inter ieri sera alle 20.30 italiane è ripartita per Milano. Prima di salire sull’aereo Chivu, il suo staff e i giocatori - che ora andranno in vacanza - hanno avuto una lunga riunione per chiarire la situazione e mettere un punto a quanto successo. Tutto deve essere superato per il bene dell’Inter e poter ripartire a fine mese con uno spirito diverso e non in una Pinetina formato... saloon.